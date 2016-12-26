"Укрзалізниця" планує підвищити доходи у наступному році на 10,9%

ПАТ "Укрзалізниця" заклала в проект консолідованого фінансового плану на 2017 рік доходи від діяльності в сумі близько 84 млрд грн, що більше за очікувані дані за 2016 рік на 10,9%, при цьому доходи від перевезень вантажів і пасажирів прогнозуються в сумі 75,2 млрд грн, а питома вага доходів від перевезень становить майже 90%.

Як повідомили в прес-службі ПАТ, доходи від діяльності за 2016 рік очікуються в сумі 75,7 млрд грн, що менше за плановий показник на 3,5%, при цьому доходи від перевезень передбачені в сумі 61,6 млрд грн, що менше за план на 7,5%. Зазначене зменшення доходів очікується переважно за рахунок невиконання обсягів транзитних перевезень (-36,5%).

"Як наслідок, діяльність ПАТ "Укрзалізниця" в 2016 році очікується з додатним фінансовим результатом. Негативно впливає на цей показник девальвація гривні, що призводить до додаткових витрат на курсові різниці за зобов'язаннями в іноземній валюті", - додали в "Укрзалізниці".

Як повідомлялося з посиланням на голову правління ПАТ Войцеха Бальчуна, "Укрзалізниця" за підсумками вийде на показник прибутку в межах 300 млн грн.

Він зазначав, що раніше було змінено фінансовий план на поточний рік, збільшено кількість ремонтів, розпочалося складання нових вагонів, оновлення рухомого складу, вдосконалення закупівель.

За підсумками січня-вересня 2016 року ПАТ отримало чистий прибуток за українськими стандартами бухгалтерського обліку (УСБО) в розмірі 1,238 млрд грн. Чистий дохід за зазначений період становив 48,889 млрд грн, собівартість реалізованої продукції - 44,481 млрд грн.

ПАТ "Укрзалізниця" забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян заперечує заяву голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцеха Балчуна про підвищення тарифів на перевезення.