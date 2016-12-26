Уряд підтримав систему мобільної ідентифікації MobileID

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підтримав проект цифрового підпису MobileID.

Проект в Кабміні представляв оператор мобільного зв'язку "Київстар", на нараді 23 грудня, присвяченому цифровізації держпослуг.

MobileID - це сервіс, який дає абоненту мобільного зв'язку використовувати свій телефон для ідентифікації. На SIM-карту записуються дані, що засвідчують особу: електронний цифровий підпис (ЕЦП), ідентифікаційний код, паспортні дані і будь-яка особиста інформація. За допомогою такого сервісу можна користуватися державними і комерційними послугами.

"У людини повинна бути можливість у своєму мобільному телефоні замовити і отримати послугу від держави без контакту з чиновниками. Це буде велике досягнення, в тому числі - в боротьбі з хабарництвом", - зауважив прем'єр-міністр.

Гройсман також заявив про те, що потрібно забезпечити підтримку цього проекту на рівні законодавства і урядових рішень. Він дав доручення Кабміну про формування пакету необхідних документів.

За словами президента "Київстар" Петра Чернишова, компанія готова запропонувати українцям подібне рішення вже протягом наступних 12-18 місяців, якщо уряд підтримає Mobile ID.