Уряд увів штрафи за приховування даних про кінцевих бенефіціарів

Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації.

Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну, пише liga.net.

Зокрема, Міністерство юстиції здійснюватиме контроль за діяльністю суб'єктів держреєстрації та держреєстраторів не тільки при розгляді скарг на рішення, дії або бездіяльність в сфері держреєстрації, а й шляхом постійного моніторингу реєстраційних дій в Єдиному держреєстрі юросіб, фізосіб - підприємців та громадських формувань і Держреєстрі прав на нерухоме майно.

Прийнятий порядок визначає підстави і критерії проведення такого моніторингу реєстраційних дій, пише видання.

Як зазначено, виявлення в процесі моніторингу порушень порядку державної реєстрації є підставою для проведення Міністерством юстиції камеральної перевірки державних реєстраторів і/або суб'єктів державної реєстрації.

Крім того, документом передбачено складання протоколу про адміністративне правопорушення, у разі виявлення за результатами моніторингу реєстраційних дій фактів неподання юрособою в державному реєстратору інформації про кінцевого вигодоодержувача (контролера) юридичної особи.

В останньому випадку посадова особа Мін'юсту зобов'язана зазначити такий факт в акті моніторингу реєстраційних дій і скласти відповідно до законодавства протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 6 статті 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція за цією статтею передбачає штраф у розмірі від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.