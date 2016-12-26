В Індії розпочали будівництво найвищої статуї у світі

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав штат Махараштра і заклав фундамент велетенської статуї короля Шиваджи, яка може стати найвищим монументом у світі.

Про це повідомляє Al Jazeera, передає Еспресо.TV.

Пам'ятник планують побудувати на штучному острові в чотирьох кілометрах від берега Аравійського моря в районі міста Мумбаї. Висота скульптури складе 192 метри. Очікується, що будівництво обійдеться в 36 мільярдів рупій (близько $530 мільйонів).

Індійський пам'ятник буде на 76 метрів вище за 116-метрову статую Будди в М'янмі, яка вважається найвищою у світі. Статуя Свободи в Нью-Йорку і Батьківщина-мати з Мамаєва кургану у Волгограді (РФ) поступляться Шиваджі на 99 і 107 метрів відповідно.

Про проект розповідали ще в 2008 році, але тоді він був менш амбітним. Передбачалося, що висота монумента буде порівняна з висотою статуї Свободи (93 метри), а на встановлення витратять близько $4,5 мільйона.

Нагадаємо, в Індії успішно здійснено випробувальний пуск міжконтинентальної ракети Agni-V, здатної нести ядерний боєзаряд.