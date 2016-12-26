В Москву доставили перші тіла загиблих у катастрофі Ту-154

Літак Іл-76 з 10 тілами загиблих у катастрофі Ту-154, який зазнав катастрофи над Чорним морем, прибув із Сочі до Москви.

Рейс також доставив 86 фрагментів лайнера, який належав російському міністерству оборони і прямував до Сирії, повідомляє ВВС.

"У Москві пройде упізнання тіл загиблих в авіакатастрофі, а також генетична експертиза", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що загалом у районі катастрофи Ту-154 за першу добу пошукової операції знайдено 11 тіл загиблих і 154 фрагменти літака.

Міністр транспорту Росії Максим Соколов заявив, що причиною катастрофи Ту-154 могли стати або технічна несправність, або помилка пілотування. "Сьогодні основні версії не включають в себе терористичний акт", - сказав він, додавши, що пошуково-рятувальна операція буде розширена. Фрагменти літака та останки загиблих, за його словами, могло віднести у бік Абхазії.

Головком повітряно-космічних сил Росії Віктор Бондарев у свою чергу заявив, що Ту-154 був технічно справний і нещодавно пройшов ремонт.

Російські військові збільшили угруповання в районі падіння Ту-154 до 39 кораблів і 3,5 тисячі осіб. В операції беруть участь 135 водолазів і сім глибоководних апаратів.

Нагадаємо, що російський військовий літак з 91 пасажиром впав у Чорне море.