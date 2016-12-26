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В Уганді в результаті аварії судна на озері Альберт загинули близько 30 людей

26 грудня, 2016 - 20:20

В Уганді в результаті аварії судна на озері Альберт загинули, щонайменше, 30 осіб.

За даними поліції, на борту перебували гравці місцевої футбольної команди і її вболівальники, які разом святкували недавню перемогу, передає DW.

Згідно з попередньою версією, незважаючи на спокійну погоду, занадто активні веселощі призвели до того, що судно перекинулося.

"Проблема виникла, коли під час святкування гравці і вболівальники зібралися на одній стороні човна. Тому судно перевернулося", - заявив глава поліції.

Як зазначається, врятувати вдалося лише 15 пасажирів.

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