В Уганді в результаті аварії судна на озері Альберт загинули близько 30 людей

В Уганді в результаті аварії судна на озері Альберт загинули, щонайменше, 30 осіб.

За даними поліції, на борту перебували гравці місцевої футбольної команди і її вболівальники, які разом святкували недавню перемогу, передає DW.

Згідно з попередньою версією, незважаючи на спокійну погоду, занадто активні веселощі призвели до того, що судно перекинулося.

"Проблема виникла, коли під час святкування гравці і вболівальники зібралися на одній стороні човна. Тому судно перевернулося", - заявив глава поліції.

Як зазначається, врятувати вдалося лише 15 пасажирів.