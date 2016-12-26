Влада Києва вирішила перевірити кількість мешканців у квартирах через нечесну оплату за воду

Навесні 2017 року влада Києва вирішила здійснити облік мешканців та лічильників гарячої і холодної води, повідомляє 44.ua з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелєєва.

"Перевірки будуть здійснюватися в контексті споживання мешканцями гарячої та холодної води в квартирах, де відсутні прилади обліку", - цитує видання слова чиновника.

Згідно з повідомленням, причиною перевірок стали зловживання з боку жителів, коли кількість зареєстрованих у квартирі не відповідає кількості тих, хто фактично проживає.

Видання уточнило, що киянам буде пропонуватися механізм розрахунку за фактично спожиту воду.