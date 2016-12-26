Винищувачі НАТО виконають польоти над Естонією на малих висотах

З вівторка протягом тижня два дислокованих на естонському аеродромі Емарі винищувачі ВПС Німеччини Eurofighter здійснять бриючі польоти над Естонією.

Про це повідомляє ERR.ee.

Польоти відбуватимуться на висоті не менше 152 метрів, і переважно далеко від населених пунктів. Польоти будуть здійснюватися в першій половині дня.

Країни НАТО виділяють певні частини свого повітряного простору для проведення навчань і тренувань ВВС, в тому числі польотів на низькій висоті.

ВПС Німеччини приступили до охорони повітряного простору Балтійських країн 31 серпня. На авіабазі Шауляй в Литві зараз також дислокований французький контингент, що складається з озброєних винищувачів Mirage 2000.