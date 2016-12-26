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За добу бойовики 33 рази обстріляли позиції сил АТО, - прес-центр

26 грудня, 2016 - 08:49
Фото з архіву "Дня"

Російсько-окупаційні війська продовжують відверто порушувати Мінські угоди.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку вчора зі 122-міліметрової артилерії вони обстріляли Лебединське. З 82-міліметрових мінометів – Широкине, Талаківку та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Старогнатівку, Широкине і Павлопіль. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів, озброєння БМП і гранатометів бойовики обстріляли Луганське, Артемове, Новгородське та Верхньоторецьке. Зайцеве було обстріляно зі стрілецької зброї.

На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Станиці Луганській та Новозванівці.

Загалом за минулу добу зафіксовано 33 обстріли.

Джерело: День
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