За минулу добу в зоні АТО поранено 5 українських військових, - штаб

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, п'ятеро військовослужбовців зазнали поранень

Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає Еспресо.TV.

Він зазначив, що другий день різдвяного перемир’я позначився подальшою ескалацією ситуації та збільшенням активності противника.

Перш за все, це стосується Донецького та Маріупольського напрямків, зокрема основних "гарячих точок" - Луганського та Широкиного.

Нагадаємо, за рік на Донбасі загинуло 467 українських воїнів.