За рік на Донбасі загинуло 467 українських воїнів, - Міноборони

Упродовж року на Донбасі загинули 467 українських військовослужбовців

Про це повідомили в прес-службі ЗСУ, передає ВВС Україна.

При цьому бойові втрати склали 211 військовослужбовців, небойові - 256 бійців.

Раніше, 6 грудня, глава Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що з початку збройного конфлікту на Донбасі загинуло 3064 представники силових структур, з яких 2636 — бійці ЗСУ. З цієї кількості бойові втрати склали 2148 осіб.

Військові також повідомили про втрату більше ніж 100 одиниць техніки впродовж 2016 року.

Нагадаємо, що в зоні АТО за тиждень загинуло 18 бойовиків.