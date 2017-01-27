Ердоган: Надзвичайний стан триватиме доти, доки він приносить результати

Надзвичайний стан у Туреччині триватиме доти, доки він приносить результати.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, не уточнивши про які результати йдеться, повідомляє Turkish Minute.

За його словами, проведення референдуму щодо розширення повноважень президента в умовах надзвичайного стану навіть створить більш комфортні умови.

"Не існує закону, в якому було б сказано, що не можна проводити голосування під час надзвичайного стану" - заявив Ердоган, відповідаючи на критику, за якою голосування в умовах надзвичайного стану обмежує права людини.

Раніше такі побоювання висловила Парламентська асамблея Ради Європи.

Схожу думку щодо надзвичайного стану висловив і прем’єр Туреччини Біналі Йилдирим. За його словами, надзвичайний стан буде продовжуватися, доки не будуть нейтралізовані всі прихильники організації опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого звинувачують у спробі військового перевороту 15 липня минулого року.