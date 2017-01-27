Львів святкує китайський Новий рік

Сьогодні, 27 січня, на площи Ринок у Львові розпочалося святкування китайського Нового року. Його організатором є міжнародна громадська організація "Культурно-дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва".

Хоча сам Новий рік наступить лише завтра, проте уже сьогодні на львів'ян та гостей міста чекало багато цікавих заходів. Зокрема відбулися показові виступи із кунг-фу. Після них усі присутні стали світками яскравого лазерного шоу. А родзинкою святкування першого дня китайського Нового року стала хода двох драконів.

Святкові заходи триватимуть на площі Ринок ще у суботу та неділю. В ці дні гостей свята пригощатимуть стравами китайської кухні, розважатимуть показовими виступами дитячих колективів та учнів школи кунг-фу, навчатимуть на кулінарних майстрах-класах готувати китайські страви та показуватимуть фільми про Китай під відкритим небом.

Китайський Новий рік відомий також як Місячний Новий рік або Свято Весни – найважливіше з традиційних китайських свят. В Китаї Свято весни набуло певного свого символізму та традиційності, незважаючи на певні регіональні відмінності в звичаях і традиціях. Зазвичай, китайці витрачають свої гроші на обнови, тобто купують подарунки, прикраси, побутові речі, продукти харчування і одяг. Крім того, кожна сім’я ретельно прибирає своє житло, вважаючи, що таким чином вони очищують своє життя від будь-яких невдач і звільняють місце для щастя.

Свято святкують у багатьох країнах світу. Воно є основним для: Китаю, Гонконгу, Індонезії, Макао, Малайзії, Філіппін, Сінгапуру, Тайваню, В’єтнаму. Місячний Новий рік завдяки поширенню китайських емігрантів по всьому світі став святкуватися й відігравати свою культурну місію в інших, далеких від Китаю, країнах.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів.