Міжнародна і Європейська федерації журналістів вимагають звільнити Сущенка й Семену

Дві впливових міжнародних медіа-організації - Міжнародна і Європейська федерації журналістів - приєднались до закликів негайно звільнити представників українських ЗМІ Романа Сущенка і Миколу Семену, які незаконно ув'язнені в Росії.

Про це йдеться в спільній заяві організацій, оприлюдненій в п'ятницю, передає Укрінформ.

"Українські журналісти Микола Семена й Роман Сущенко кинуті до в'язниці зі звинуваченнями з боку російської влади у сепаратизмі й шпигунстві, відповідно. Міжнародна і Європейська федерації журналістів (IFJ та EFJ) разом з іншими організаціями із захисту прав людини закликають зняти ці звинувачення негайно", - йдеться в поширеній заяві.

IFJ та EFJ приєдналися до закликів своїх українських філій, Незалежної медіа-профспілки України (НМПУ) та Національної спілки журналістів України (НСЖУ), "щоб засудити переслідування незалежних ЗМІ і журналістів, які виступають з критикою на адресу російської влади, особливо в анексованому Росією Криму". При цьому підкреслюється, що обидва ув'язнених представника українських медіа - Роман Сущенко і Микола Семена є членами НСЖУ.

У заяві нагадується, що 20 січня незалежний журналіст Радіо Свобода Микола Семена був офіційно звинувачений у "закликах до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації". Це стало наслідком публікації, яку він оприлюднив у вересні 2015 року проти російської окупації Кримського півострова. Дата суду над ним досі не встановлена. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення. НМПУ і НСЖУ наполягають на тому, що ці звинувачення сфабриковані.

24 січня ПАРЄ і ОБСЄ також засудили переслідування журналіста Семени та закликали російську владу скасувати звинувачення. Адвокат Семени Еміль Кубердінов був затриманий 26 січня та допитаний ФСБ за підозрою в "розповсюдженні екстремістських матеріалів".

Проти Миколи Семени було порушено кримінальну справу у квітні 2016 року, нагадується в заяві. Міжнародна федерація журналістів закликала російську владу дозволити йому поїхати до Києва для термінового лікування травми хребта. Репортер також страждає від серцевих проблем, і через те, що він не отримує належного лікування, ризики зростають.

Крім того, Лефортовський районний суд Москви продовжив термін до 30 квітня досудового утримання під вартою для Романа Сущенка, журналіста Укрінформу, йдеться у спільній заяві. Сущенко, який з 2010 року є власним кореспондентом Укрінформу у Франції, був заарештований в Москві 30 вересня під час приватного візиту та звинувачений у шпигунстві, що він заперечує.

"Роман - шанований професійний журналіст із потужною репутацією, - наводиться в цьому зв'язку заява в.о. голови НСЖУ Сергія Томіленка, який також підкреслив абсурдність "шпигунської" справи проти Сущенка.

У цьому зв'язку президент Міжнародної федерації журналістів Філіп Ляруш заявив: "Ми закликаємо міжнародне співтовариство приєднатися до нас і наших партнерів у заклику щодо негайного скасування сфабрикованих звинувачень проти цих двох журналістів". Він засудив кампанію переслідування репортерів і ЗМІ, які заважають поширенню незалежної інформації для громадян. Він також закликав російську владу в терміновому порядку надати дозвіл Миколі Семені лікуватися в Києві.

Президент Європейської федерації журналістів Могенс Блічер Б'єрегард, зі свого боку, наголосив: "Це не вперше, коли ми висловлюємо занепокоєння з приводу справи Миколи Семени. Його переслідування, як здається, є частиною величезного російського наступу на незалежні ЗМІ в Криму. Ми закликаємо російську владу припинити примушувати замовкнути журналістів у Криму".