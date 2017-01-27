На Житомирщині вшановували пам’ять жертв Голокосту

Сьогодні, у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, мешканці Житомирської області приєдналися до вшанування безневинних жертв трагедії, що спіткала людство більше 70-ти років тому. Саме з цією метою житомиряни збиралися біля пам'ятного знаку «Жертвам фашизму», що на Богунії. У Бердичеві було організовано покладання квітів до пам'ятного знаку, встановленого на місці, де знаходилось єврейське гетто, та стели «Праведникам світу». У Малині міське та районне керівництво поклало живі квіти до підніжжя пам’ятного знаку жертвам нацизму, що зведений у 2008 році на місці колишнього Щербиного Яру . Тут в 1941-1943 роках під час фашистської окупації міста було розстріляно 1312 малинчан різних національностей.

У Коростені мітинг-вшанування пройшов біля пам’ятного знаку, який встановили на місці масових розстрілів євреїв та представників інших національностей, які вчинялися у 1941-1943 роках. На мітингу виступав міський голова Володимир Москаленко, представники єврейської громади. У виступах звучали слова співчуття рідним і близьким усіх, хто був невинно вбитий, пошани перед тими, хто, ризикуючи власним життям, рятував в’язнів нацистських концтаборів. А також побажання того, щоб подібної трагедії більше ніколи не повторилося.

Оксана Климчук, Житомирська область, фото автора