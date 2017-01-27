Новий глава МЗС Німеччини закликав до співпраці з США

Новий глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель висловив підтримку співпраці з США на основі взаємоповаги.

Про це він заявив на прийомі у зовнішньополітичному відомстві, передає Spiegel online.

"Який би тон не звучав щодо нас у США, для нас це має лишатися орієнтиром", - сказав Габріель.

"Наша рука повинна бути простягнута", - додав він.

Саме тому, за словами Габріеля, незабаром очікуються переговори з його майбутнім американським колегою Рексом Тіллерсоном.

Нагадаємо, екс-міністр економіки ФРН та лідер Соціал-демократичної партії Зігмар Габріель офіційно вступив на посаду міністра закордонних справ Німеччини, замінивши Франка-Вальтера Штайнмаєра, якого в лютому мають обрати президентом країни.