Мова — жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування
Панас Мирний, український прозаїк і драматург

Новий глава МЗС Німеччини закликав до співпраці з США

27 січня, 2017 - 19:36
Фото з відкритих джерел

Новий глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель висловив підтримку співпраці з США на основі взаємоповаги.

Про це він заявив на прийомі у зовнішньополітичному відомстві, передає Spiegel online.

"Який би тон не звучав щодо нас у США, для нас це має лишатися орієнтиром", - сказав Габріель.

"Наша рука повинна бути простягнута", - додав він.

Саме тому, за словами Габріеля, незабаром очікуються переговори з його майбутнім американським колегою Рексом Тіллерсоном.

Нагадаємо, екс-міністр економіки ФРН та лідер Соціал-демократичної партії Зігмар Габріель офіційно вступив на посаду міністра закордонних справ Німеччини, замінивши Франка-Вальтера Штайнмаєра, якого в лютому мають обрати президентом країни.

Джерело: Європейська правда
Новини партнерів
Loading...