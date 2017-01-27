Порошенко доручив терміново модернізувати танки

Президент Петро Порошенко вважає, що Україна повинна терміново провести глибоку модернізацію танків Т-64 або Т-80.

Про це він сказав під час засідання Ради національної безпеки, на якому розглядалося питання державного оборонного замовлення на 2017 рік.

За словами президента, великою дискусією при формуванні державного оборонного замовлення стало питання відносно того, що саме треба закуповувати.

"У нас стає вибір: або один "Оплот", або десять глибоко модернізованих і капітально відремонтованих Т-64 або Т-80. При чому "Оплот" будується щонайшвидше за 18 місяців, а цикл глибокої модернізації Т-80 складає 2,5 місяці. Таким чином, у нас стає питання або танкова рота в повному складі, або один танк", - сказав він.

"І поки у нас є ресурс терміново треба провести глибоку модернізацію зазначених танків, нам необхідно в першу чергу забезпечити танкові підрозділи в повному обсязі стовідсотковою комплектацією глибоко модернізованими, капітально відремонтованими машинами за надзвичайно короткий термін", - додав Порошенко.

Разом з тим президет вважає, що при формуванні замовлення цього року мають бути враховані всі недоліки, що мали місце у 2016-му.

"Державне оборонне замовлення на 2017 рік ми маємо сформувати з твердим урахуванням тих недоліків, які мало оборонне замовлення 2016 року. Перш за все наголошую на тому, що 81% державного оборонного замовлення – це є загальний фонд держбюджету. І ми твердо переконані в тому, що на сьогоднішній день цей 81% буде гарантовано профінансовано", - підкреслив Порошенко.

"В грошовому вимірі – близько 9 млрд грн. – це кошти загального фонду держбюджету в 2017 році, при чому фінансування має розпочатися вже зараз", - додав глава держави.

Президент також повідомив, що на виконання його доручення формування державного оборонного замовлення здійснюватиметься як мінімум на три роки.

"Щоб мати можливість втілювати в життя найновітніші розробки українського оборонно-промислового комплексу та українських конструкторів, які мають добре реноме, авторитет і у військах, і на міжнародному ринку", - підкреслив Порошенко.