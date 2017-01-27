Трамп запевнив, що на 100% підтримує НАТО, – Мей

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єром Британії Терезою Мей запевний її у стовідсотковій підтримці НАТО.

Про це Тереза Мей заявила на спільній пресс-конференції з Дональдом Трампом, повідомляє "Європейська правда".

"Ми обговорювали багато питань міжнародної політики і в багатьох ми маємо спільну думку" - сказала вона, наголосивши на провідній ролі обох країн в боротьбі з "Ісламською державою".

"Щодо співпраці у сфері оборони, то ми єдині щодо визнання ролі НАТО. Сьогодні ми підтвердили нашу непохитну відданість цьому альянсу. Пане президенте, гадаю, ви сказали, що на 100% підтримуєте НАТО" - зазначила прем'єр Британії.

При цьому вона пообіцяла, що буде намагатися переконати європейських лідерів збільшити витрати на оборону до рівня, який відповідатиме вимозі 2% від ВВП.

Як відомо, під час виборчої кампанії Дональд Трамп виступав з критикою Північноатлантичного альянсу, зокрема і щодо недостатнього фінансування європейськими союзниками сфери оборони.