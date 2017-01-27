Від війни на Донбасі постраждала кожна восьма дитина, – Кулеба

В Україні кожна восьма дитина постраждала від військових дій на Донбасі.

Про це заявив у п'ятницю в Херсоні Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, повідомляє Укрінформ.

"На сьогодні кожна восьма дитина постраждала від конфлікту на сході (України - ред.). 600 тисяч дітей проживають на окупованій території. Майже 250 тисяч дітей – переселенці. А 100 тисяч дітей живуть в зоні зіткнення", - розповів Кулеба.

Як він повідомив, наразі чисельність дитячого населення в Україні становить 7,6 млн осіб.