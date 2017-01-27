Єврокомісія вводить антидемпінгові мита на сталеву продукцію з Китаю

Європейська комісія вирішила застосувати антидемпінгові заходи на два види сталевої продукції, виробленої в Китаї і на Тайвані.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії.

"Розслідування, проведене комісією, підтвердило, що китайські і тайванські труби з нержавіючої сталі і труби для стикового зварювання продаються в Європі за демпінговими цінами", - йдеться в повідомленні.

Китайський експорт тепер будуть обкладатися антидемпінговими митами в межах від 30,7% до 64,9%. Тайванський експорт буде обкладатися антидемпінговими митами в діапазоні від 5,1% до 12,1%.

"ЄС в даний час застосовує безпрецедентне число заходів торговельного захисту від недобросовісного імпорту сталевої продукції, в цілому 39 антидемпінгових і антисубсидіарних заходів, 17 з яких стосуються товарів, що походять з Китаю", - наголошується в повідомленні.