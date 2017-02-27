Азербайджан заявив про загибель п'яти військових у Нагірному Карабаху

П'ять азербайджанських військовослужбовців загинули в зіткненнях на кордоні з невизнаним Нагірно-Карабахським регіоном.

Про це повідомило Міністерство оборони Азербайджану.

За даними відомства, військовослужбовці "загинули при припиненні великомасштабних провокацій, скоєних збройними силами Вірменії по всій лінії фронту в ніч з 24 на 25 лютого".

У неділю Азербайджан звинуватив Вірменію в тому, що її підрозділи збройних сил протягом доби порушили режим припинення вогню в різних напрямках фронту в цілому 117 разів.

У свою чергу, МЗС Вірменії заявило, що "всупереч закликам міжнародного співтовариства… здійснена азербайджанською стороною минулої ночі спроба нападу на лінії зіткнення між Арцахом і Азербайджаном є черговим ударом Баку по зусиллях… з мирного врегулювання карабахської проблеми".

Як відомо, 21 лютого в Нагірному Карабаху, непідконтрольному Баку сепаратистському регіоні Азербайджану, заявили, що незаконний "конституційний референдум" про перерозподіл повноважень фактичної влади регіону висловився на користь суто президентської моделі.

За заявою фактичного центрвиборчкому регіону, 87,6% учасників заходу проголосували за таку зміну з дотеперішньої напівпрезидентської моделі.

Після запровадження змін до "конституції" регіону в системі його фактичної влади зникне посада прем’єр-міністра, "міністрів" призначатиме і керуватиме ними безпосередньо фактичний президент.

Серед інших змін, що були винесені на "референдум" – встановлення для регіону, який називає себе "Нагірно-Карабахська республіка", другої "офіційної" назви – "Республіка Арцах", за давньою вірменською назвою історичного регіону на території сучасного Азербайджану, де більшість мешканців здавна становлять вірмени за національністю.