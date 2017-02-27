Бойовики 56 разів обстріляли позиції сил АТО, один боєць поранений, - штаб

На Донбасі у понеділок, 27 лютого, російсько-окупаційні війська 56 разів обстріляли позиції Збройних сил України, у результаті один український боєць отримав поранення, повідомили у прес-центрі штабу АТО.

За даними українських військових, найбільше обстрілів зафіксовано на Маріупольському та Донецькому напрямках.

В районі Маріуполя окупанти з мінометів калібрів 120 і 82 мм обстрілювали Водяне, Новотроїцьке та Павлопіль."З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Талаківку, Павлопіль, Водяне, Новотроїцьке, Широкине, Гнутове. БМП окупантів вели вогонь по Широкиному, Водяному та Лебединському. Снайпер – по Талаківці", - говориться у повідомленні штабу в Facebook.

На Донецькому напрямку терористи неодноразово вели вогонь з танку по позиціях ЗСУ біля Авдіївки. Зі 120 та 82 мм мінометів – в районі Троїцького, Новолуганського, Опитного, Авдіївки, шахти Бутівки, Луганського та Водяного. З гранатометів та стрілецької зброї - по Пісках, Зайцевому, Луганському, Кам’янці та Троїцькому.

На Луганському напрямку окупанти задіяли снайпера по Лобачевому.