Бойовики перекидають важке озброєння на свої позиції, - Тимчук

Бойовики активно перекидають важке озброєння до Смілого та живу силу в район Петровського і Спартака.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат України Дмитро Тимчук.

"Окупанти посилили свою тактичну групу на захід від Слов’яносербська змішаною мінометною батареєю. Зокрема, до Смілого перекинуто 4 вантажівки (2 з 120-мм мінометами, 2 - з мінометними боєприпасами) і Газ-66 (з 82-міліметровим автоматичним мінометом типу 2Б9 “Волошка” в кузові). Також в колоні зафіксовано 2 БТР-а і 2 БМП-1. До позицій в районі Олександрівки та до Спартаку (через Путилівка), окупанти активно перекидали живу силу - до Петровському району декількома Уралами (не менше 6-й) через Кременець перекидався особовий склад (всього понад 100 чол.), 1 БТР і 1 МТ ЛБ, на Спартак 4-ма Камазами і 2-ма БМП-1 перекинуто 70-75 осіб“, - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що командування “1-го АК ДНР” вимагає проведення комплексних заходів по відновленню та підвищенню рівня боєздатності частин і підрозділів “оперативного резерву 1-ї черги”. Відомо також, що у ході перевірок виявлено велику кількість “мертвих душ”.