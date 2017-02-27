Бойовики зранку активізували обстріли на околицях Авдіївки

У Донецькій області терористи вранці у понеділок активізували обстріл на околицях Авдіївки, але у самому місті – спокійно.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Близько 6-ї ранку рашисти активізували обстріли позиції наших військових на околицях Авдіївки. У самому місті - спокійно... Зранку розпочалось навчання у школах міста. Відкриваються також дошкільні заклади», - написав очільник області.

Він також зазначив, що представники РФ у Спільному центрі з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) все ще не надали письмові гарантії припинення вогню в районі Авдіївки на території пориву ЛЕП. «Станом на 8:00 російська сторона в СЦКК все ще не надала письмових гарантій припинення вогню. Ми подали новий запит. Ремонтні бригади готові в будь-який момент вийти на ремонт ЛЕП», - констатував Жебрівський.

Нагадаємо, що за добу в зоні АТО загинуло 2 українських військових, ще 2 поранено.