Чорногорія вимагатиме затримання росіянина у рамках розслідування справи про спробу держперевороту

Чорногорія має намір запросити затримання громадянина Росії Едуарда Шішмакова і пред'явити йому звинувачення в рамках розслідування про спробу держперевороту. Влада також звинувачує цю людину в спробі зірвати вступ Чорногорії до НАТО, пише газета Times.

"Едуард Шішмаков, 46-річний капітан ВМС Росії, викритий як агент військової розвідки - ГРУ, звинувачується в керівництві мережею офіцерів у відставці і бійців воєнізованих формувань з Чорногорії та сусідньої Сербії, причетної до підготовки спроби перевороту в жовтні минулого року", - стверджує кореспондент видання.

За даними видання, Чорногорія оголосила в міжнародний розшук Шішмакова і Владіміра Попова - "іншого російського агента". Також наразі ведеться розслідування щодо третього співробітника російських спецслужб, який, як стверджується, працював на ФСБ, але його особа не встановлена.

"Після зриву змови влада Сербії заарештувала Шішмакова і Попова. Їх звільнили після того, як в цю країну з терміновим візитом прибув Микола Патрушев, секретар Ради безпеки Росії. Як вважається, ці двоє повернулися в Москву разом з ним. Малоймовірно, що путінська Росія видасть Шішмакова і його співтоваришів-змовників, але докази офіційної причетності Москви до перевороту поставлять в незручне становище Кремль, який заперечує факт втручання в справи Чорногорії ", - йдеться в статті.

Нагадаємо, що раніше прокуратура Чорногорії прямо звинуватила владу Росії в підготовці держперевороту.