Франція закликала Росію використати свій вплив на бойовиків на Донбасі

Франція просить Росію використати свій вплив на сепаратистів і негайно припинити вогонь на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Франції.

"Спостерігачі ОБСЄ були метою (обстрілів, - ред.) І їх обладнання вилучено. Ми закликаємо всі сторони проявляти стриманість, а Росію використати свій вплив на сепаратистів. Ми закликаємо до негайного здійснення режиму припинення вогню, передбаченого Мінськими угодами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого у непідконтрольній Україні Ясинуватій патруль СММ намагався запустити БПЛА для того, щоб проконтролювати ймовірний артобстріл Донецької фільтрувальної станції.

В цей момент з'явилися озброєні люди, направили на спостерігачів зброю і захопили безпілотник, після чого один із чоловіків відкрив вогонь в напрямку членів СММ ОБСЄ.