Глава ЄП закликає створювати табори для біженців за межами Європи

Голова Європарламенту Антоніо Таяні закликав країни ЄС до створення таборів для біженців у Лівії, а також до затвердження "плану Маршалла" для Африки, передає УНН.

"Було б правильним створити табори для біженців у Лівії. З цією метою ЄС повинен укласти з Лівією угоду", - заявив Таяні в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke.

При цьому він наголосив, що такі табори повинні бути оснащені усім необхідним для біженців, зокрема, там повинна бути достатня кількість лікарів та медикаментів. "Необхідно виділити фінансові ресурси, щоб люди могли жити там у гідних умовах протягом кількох місяців або років. Табори для біженців не повинні стати концентраційними таборами", - наголосив А.Таяні.

Водночас він закликав до створення "плану Маршалла" для африканських країн.

"Або ми його започаткуємо зараз, або мільйони африканців протягом наступних 20 років прибудуть до Європи", - зазначив голова ЄП.

На його думку, цей план мав би включати у себе освітні програми для населення, модернізацію та розвиток сільського господарства та створення спільних підприємств.