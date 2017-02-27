НБУ спростовує інформацію про відставку Гонтаревої

Інформація про відставку голови Національного банку України Валерії Гонтаревої не відповідає дійсності.

Про це повідомили в прес-службі регулятора у відповідь на публікації в ЗМІ про відставку голови НБУ, передає УНІАН.

"Національний банк традиційно за місяць повідомляє про майбутні зміни у складі правління. Такого повідомлення не було, а, значить, інформація не відповідає дійсності", - наголошується в коментарі. За інформацією прес-служби, на даний час всі члени правління НБУ працюють за планом, і у них щільний графік роботи.

Раніше низка українських ЗМІ поширила інформацію, що після більш ніж 2,5 років роботи у Нацбанку його голова Валерія Гонтарева прийняла рішення піти у відставку.