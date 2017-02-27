Контрольні пункти на Донбасі переходять на подовжений режим роботи

З 1 березня робоча зміна контрольно-пропускних пунктів на лінії розмежування в зоні АТО збільшується на 2,5 години.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення АТО переходять на весняний період роботи, що передбачено Тимчасовим порядком контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей", - кажуть там.

Новий режим передбачає, що з початку весни КПВВ будуть працювати не з 8:00 до 17:00, як узимку, а з 7:00 до 18:30.

Зазначимо, на зимовий графік роботи контрольні пункти в'їзду-виїзду перейшли з 30 жовтня 2016 року.