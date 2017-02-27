Міжнародні авіалінії України запустять щоденний рейс Київ-Херсон

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ, Київ) має намір орієнтовно з 14 квітня запустити щоденні рейси Київ - Херсон, свідчать дані системи продажів компанії.

Як пише Інтерфакс-Україна, в авіакомпанії уточнили, що рейси планується виконувати на щоденній основі.

Час у дорозі становитиме 1 годину 15 хвилин. З Києва літак буде вилітати о 19:55 і прибуватиме до Херсона 21:10, назад виліт - 06:30, приліт до Києва – о 07:45.

Вартість перельоту за найнижчим тарифом стартує від 2,3 тис. грн. в обидві сторони.