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НАТО застерігає Вірменію та Азербайджан від ескалації конфлікту

27 лютого, 2017 - 20:28
Фото Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив стурбованість у зв'язку з триваючим насильством уміж Азербайджаном та Вірменією в районі Нагорного Карабаху.

Про це він сказав після зустрічі з вірменським президентом Сержем Саргсяном, повідомляє сайт Альянсу.

"Важливо уникнути ескалації, тому що немає військового рішення цього конфлікту", - сказав він.

Генсек НАТО закликав Вірменію і Азербайджан повернутися за стіл переговорів і працювати в напрямку мирного врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, Азербайджан заявив про загибель п'яти військових у Нагірному Карабаху в минулі вихідні, і звинуватив Вірменію в ескалації конфлікту.

 
    
Джерело: День
          
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