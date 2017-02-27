НАТО застерігає Вірменію та Азербайджан від ескалації конфлікту

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив стурбованість у зв'язку з триваючим насильством уміж Азербайджаном та Вірменією в районі Нагорного Карабаху.

Про це він сказав після зустрічі з вірменським президентом Сержем Саргсяном, повідомляє сайт Альянсу.

"Важливо уникнути ескалації, тому що немає військового рішення цього конфлікту", - сказав він.

Генсек НАТО закликав Вірменію і Азербайджан повернутися за стіл переговорів і працювати в напрямку мирного врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, Азербайджан заявив про загибель п'яти військових у Нагірному Карабаху в минулі вихідні, і звинуватив Вірменію в ескалації конфлікту.