НАТО застерігає Вірменію та Азербайджан від ескалації конфлікту

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив стурбованість у зв'язку з триваючим насильством уміж Азербайджаном та Вірменією в районі Нагорного Карабаху.
Про це він сказав після зустрічі з вірменським президентом Сержем Саргсяном, повідомляє сайт Альянсу.
"Важливо уникнути ескалації, тому що немає військового рішення цього конфлікту", - сказав він.
Генсек НАТО закликав Вірменію і Азербайджан повернутися за стіл переговорів і працювати в напрямку мирного врегулювання конфлікту.
Нагадаємо, Азербайджан заявив про загибель п'яти військових у Нагірному Карабаху в минулі вихідні, і звинуватив Вірменію в ескалації конфлікту.
Джерело: День