Папа Римський вперше в історії відвідав англіканську церкву в столиці Італії

Папа Римський Франциск завітав на службу до церкви англіканської всіх святих у Римі

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Франциск став першим понтифіком, який відвідав англіканську церкву в італійській столці. Його візит співпав із двохсотою річницею храму та став черговим кроком у зближенні католиків із англіканами.

"Як католики так і англікани, ми смиренно вдячні за те, що після столітть взаємної недовіри можемо визнати: благодать Христова приносить свої плоди в співпраці з іншими", - сказав понтифік.

Роком раніше відбулася перша спільна молитва очільників католицької та англіканської церков - Франциска та архієпископа Кентерберійського Джастіна Велбі. На знак потеплішання відносин Папа також припустив можливий спільний візит із Велбі до Південного Судану, в якому з 2013 року триває громадянська війна.

Англіканська церква відокремилася від католицької на початку XVI сторіччя за короля Генрі Восьмого. Відтоді англікани не визнають духовного лідерства Папи Римського.