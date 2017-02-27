Польща очікує повернення близько 200 тисяч своїх громадян після Brexit

До 200 тис. поляків можуть повернутися на Батьківщину після того, як Велика Британія вийде з ЄС.

Про це з посиланням на дані міністерства економічного розвитку Польщі пише Onet.

"На думку Мінекономрозвитку, ситуація, пов'язана з Brexit, і поліпшення соціально-економічної ситуації в Польщі можуть зробити так, що частина поляків (за оцінками, близько 100-200 тис.), які живуть у Великій Британії, ухвалять для себе рішення повернутися на батьківщину", – йдеться у повідомленні.

В уряді Польщі наголошують, що з урахуванням погіршення демографічної ситуації та дефіциту кваліфікованих співробітників перспектива повернення в країну працівників з досвідом, набутим на британському ринку, "може бути корисною для польської економіки".

Видання також відзначає, що за даними Головного управління статистики станом на 2015 рік у Великій Британії перебувало 720 тис. громадян Польщі.