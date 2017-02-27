Польща вимагатиме від РФ уламки літака Качинського через Гаазький суд

Уряд Польщі має намір оскаржити дії РФ, яка вже більше семи років не може передати до Польщі уламків літака Ту-154 президента Леха Качинського, який розбився під Смоленськом в 2010 році, у Міжнародному суді в Гаазі.

Про це заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський.

"...Наразі скарга до Міжнародного суду в справі щодо уламків літака перебуває на стадії підготовки. Однак наразі у цій справі має бути ухвалене остаточне політичне рішення… Але, думаю, що так, ми подамо скаргу, оскільки протягом року ми спробували по-різному вплинути на російську сторону (але нічого не вдалося зробити. – Ред.)", – сказав Ващиковський.

Він нагадав, що Польща вже зверталася до США з проханням допомогти повернути уламки, але адміністрація президента Барака Обами не захотіла цього робити.

"Я звертався вже у грудні 2015 року до Джона Керрі. Проте Обама мав інше бачення відносин з Росією…" – заявив головний польський дипломат.

Ващиковський також додав, що Польща має намір звернутися до адміністрації Трампа з цим питанням.

Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту.

У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на урочистості з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.