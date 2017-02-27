Понад 20 тисяч кримських татар покинули окупований Крим, - Джемілєв

З початку анексії Росією українського Криму близько 20 тисяч кримських татар покинули півострів.

Про це повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає УНН.

“Близько 20 тисяч кримських татар вже покинули Крим. На наші заклики вони відповідають — „ви ж не можете гарантувати, що завтра мого сина не вб’ють?“. Тут нам відповісти нічого”, — заявив Джемілєв.

За словами лідера кримськотатарського народу, стосовно кримських татар Росія використовує тактику “виштовхування” за межі Криму.

“Створюються різні умови, щоб татари самі покидали півострів. Відразу після окупації були побоювання, що буде нова депортація кримських татар, для цього були всі передумови. Але цього не сталося”, — він.

Нагадаємо, що кримськотатарський батальйон "Аскер" увійде до складу ВМС України.