Порошенко та Філатов відвідали будівництво Дніпровського метро

27 лютого, під час свого робочого візиту до Дніпра, Президент України Петро Порошенко разом з очільником міста Борисом Філатовим відвідав будівельний майданчик однієї зі станцій метро. Про це повідомляє прес-служба Дніпровської міської ради.

Добудову метрополітену в Дніпрі Петро Порошенко назвав святом для міста, на яке воно чекало понад 20 років. Споруджувати підземку в Дніпрі розпочали ще в 1982 році, та з 1995-го в місті працюють 6 станцій метро замість 9 запланованих.

«Будівництво Дніпровського метро – символ нашої співпраці з Європейським Союзом. Оскільки саме два найбільші європейські банки – Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк – за найнижчими ставками кредитують цей проект», – заявив Петро Порошенко.

Президент України також наголосив, що питання будівництва метрополітену в Дніпрі перебуває під його особистим контролем.

Зазначимо, що 2016 рік став особливим в історії Дніпровського метро. Минулого року мер Дніпра Борис Філатов уклав із турецькою компанією Limak контракт вартістю 224 млн євро. Гроші виділили Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк. Контракт передбачає добудову 3 нових станцій в центральній частині міста. Їхня загальна протяжність складатиме понад 4 км. Це станції «Центральна», «Театральна» і «Музейна». Завершити будівництво планують приблизно за 4 роки.

«Ніхто не вірив, та це насправді. В країні нині немає такого великого інфраструктурного проекту за гроші західних банків, як добудова Дніпровського метрополітену», – сказав Борис Філатов.

Петро Порошенко також додав, що протягом декількох років буде поставлене питання будівництва об’їзної дороги в Дніпрі.

Наразі місто залишається єдиним обласним центром, в якому немає об'їзної дороги. І така ситуація фактично зводить нанівець зусилля міської влади щодо якісного ремонту шляхів, адже вантажний транспорт нищить нове асфальтне покриття. Мер Дніпра Борис Філатов неодноразово звертався до державних високопосадовців з проханням сприяти у вирішенні цієї ситуації.

Разом з тим, під час свого виступу на відкритті нового неонатального центру в Дніпрі Петро Порошенко говорив про здобутки децентралізації в країні.

«Децентралізація – це коли кошти з центру, з Києва, передаються місцевим територіальним громадам. Мало хто вірив у це. Казали: словами нагодують, а обов'язки перекладуть. Мені приємно чути коментар міського голови Бориса Філатова, що гроші насправді прийшли», – зазначив президент.