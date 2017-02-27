Російський фрегат з окупованого Криму відправився до берегів Сирії

Російський фрегат "Адмірал Григорович" залишив порт Севастополя в окупованому Криму й вирушив у Середземне море.

Там він приєднається до ВМС РФ, розгорнутих поблизу узбережжя Сирії, передає Reuters з посиланням на власні джерела.

Джерело не надало детальнішої інформації, проте воно нібито було очевидцем того, як корабель залишив причал у Севастополі. Фрегат "Адмірал Григорович" перебував у Середземному морі в листопаді 2016-го року у складі військово-морської оперативної групи РФ. Там він завдавав ударів крилатими ракетами по нібито позиціях ІД.