Швейцарія запевнила в готовності запровадити безвіз для українців після відповідного рішення ЄК

Міністр закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтер під час зустрічі в Женеві з головою МЗС України Павлом Клімкіним запевнив, що швейцарська сторона готова запровадити безвізовий режим для українських громадян після ухвалення відповідного рішення з боку ЄС, передає прес-служба МЗС України.

“Швейцарська сторона також підтвердила готовність запровадити безвізовий режим для українських громадян після ухвалення відповідного рішення з боку ЄС”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що міністри підкреслили взаємну зацікавленість у подальшому успішному розвитку торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.