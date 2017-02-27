Сьогодні суд розгляне справу Єфремова

Старобільський міськрайонний суд Луганської області оголосив технічну перерву у розгляді по суті кримінального провадження щодо екс-керівника Партії регіонів Олександра Єфремова до 10:00 27 лютого, передає УНН.

“По справі оголошується технічна перерва, тому що на сьогоднішній день обвинуваченому не доставлені матеріали... дочекаємось понеділка. До 10:00 27 лютого 2017 року оголошується технічна перерва”, - сказав головуючий суддя.

Під час засідання колегія суддів долучила до матеріалів провадження клопотання сторони обвинувачення про допит свідків.

Крім того суд встановив наступний порядок вивчення матеріалів кримінального провадження: вивчити письмові матеріали, вирішити питання щодо допиту свідків, а також допитати Єфремова.

ГПУ обвинувачує Єфремова у скоєнні низки злочинів, а саме вчинення державної зради (ч.1 ст.111 КК України), вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч.3 ст.110 КК України), організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” (ч.1 ст.258-3 КК України), організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч.3 ст.27, ст.341 КК України) та пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, УСБУ в Луганській (ч.5 ст.27, ст.341 КК України).