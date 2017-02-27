США незламні в підтримці суверенітету України, - посольство

Сполучені Штати Америки в третю річницю захоплення парламенту Криму російськими військовими незламні в підтримці суверенітету України.

Про це йдеться в повідомленні Посольства США в Україні у Twitter.

"Сьогодні ми, як і раніше, незламні в нашій підтримці єдиної й суверенної України. Крим - це Україна", - йдеться в повідомленні.

"Цього дня, три роки тому, Кримський парламент в Україні було незаконно захоплено силовим шляхом. Сьогодні, коли починається четвертий рік російської окупації Криму, ми, як раніше, незламні в нашій підтримці єдиної й суверенної України", - йдеться у заяві Посольства США в Україні.

Сьогодні ми, як і раньше, незламні у нашій підтримці єдиної і суверенної України. #КримЦеУкраїна pic.twitter.com/YfhHgImght — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 27 лютого 2017 р.

Нагадаємо, в ніч на 27 лютого 2014 року парламент та уряд Криму захопили невідомі бойовики та вивісили над ними прапор РФ.