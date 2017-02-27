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США незламні в підтримці суверенітету України, - посольство

27 лютого, 2017 - 20:06
Фото: Embassy of Ukraine in the USA

Сполучені Штати Америки в третю річницю захоплення парламенту Криму російськими військовими незламні в підтримці суверенітету України.

Про це йдеться в повідомленні Посольства США в Україні у Twitter.

"Сьогодні ми, як і раніше, незламні в нашій підтримці єдиної й суверенної України. Крим - це Україна", - йдеться в повідомленні.

"Цього дня, три роки тому, Кримський парламент в Україні було незаконно захоплено силовим шляхом. Сьогодні, коли починається четвертий рік російської окупації Криму, ми, як раніше, незламні в нашій підтримці єдиної й суверенної України", - йдеться у заяві Посольства США в Україні.

Нагадаємо, в ніч на 27 лютого 2014 року парламент та уряд Криму захопили невідомі бойовики та вивісили над ними прапор РФ.

Джерело: День
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