Жіноча тенісна асоціація оприлюднила оновлений рейтинг найсильніших тенісисток світу, в якому українка Еліна Світоліна знаходиться на 10-му місці, повідомляє WTA. У нашої спортсменки 3890 очок і вона порівняно з рейтингом тижневої давнини піднялася на три рядки вгору — з 13-го місця.

Взагалі у так званих «чемпіонських перегонах» рейтингу, який враховує результати поточного сезону, наша спортсменка займає 2-е місце слідом за переможницею Відкритого чемпіонату Австралії американкою Сереною Вільямс.

Цікаво, що Світоліна вперше в кар'єрі піднялася у ТОП-10 найсильніших тенісистів світу. Більш того, вона стала першою українкою в історії, яка увійшла в десятку найсильніших. Серед представників України тільки Андрію Медведєву вдавалося показати кращий результат в одиночному розряді — 4-е місце у чоловічому рейтингу ATP.

Нагадаємо, що перша «ракетка» України Еліна Світоліна перемогла у суботу знамениту тенісистку з Данії Каролін Возняцькі у фіналі престижного турніру WTA серії Premier - Dubai Duty Free Championships у Дубаї (ОАЕ) із призовим фондом $2,666 млн. Рахунок «золотого поєдинку», що тривав 1 годину 28 хвилин — 6:4, 6:2.