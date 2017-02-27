Трамп пропонує збільшити бюджет Пентагону на $54 млрд

Президент США Дональд Трамп запропонує збільшити витрати Пентагону на $54 млрд і на таку ж суму скоротити програми за невійськовими витратами, у тому числі значно зменшити іноземну допомогу.

Про це повідомляє Reuters.

У вівторок Трамп має представити у Конгресі свої пропозиції щодо бюджету і, зокрема, запропонує збільшити витрати на міністерство оборони, яке просило затвердити бюджет у розмірі $583 млрд на 2017 рік.

Повідомляється також, що Трамп дозволить Пентагону самостійно вирішувати, як витратити додаткові мільярди.

Очікується також, що президент США запропонує значно скоротити бюджети більшості федеральних агентств, в тому числі Агентства з охорони навколишнього середовища, яке він називав "агентством обтяжливих правил".

Нагадаємо, минулого тижня Трамп заявив, що зробить запит на значний бюджет для "одного з найбільших нарощувань військової потужності в американській історії".