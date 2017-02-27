У Дніпрі Порошенко відвідав піцерію ветеранів АТО

Президент України Петро Порошенко під час робочого візиту у місто Дніпро зайшов на обід в піцерію Pizza Veterano, в якій готують ветерани АТО. Про це у Facebook повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко

"Вдячність нашим воїнам можна виявити і відвіданням Pizza Veterano, де неймовірна атмосфера і справді класний персонал", – написав він.

Піцерія за адресою вул. Старокозацька, 57, відкрилася лише 11 лютого.

Інтер’єр закладу прикрашений різними пам’ятними предметами, які пов’язані із зоною АТО, засновник і майже дві третини персоналу піцерії – ветерани АТО й волонтери.

Таким чином у Дніпрі продовжили "лінію"” Veterano Pizza, яку в Києві торік відкрив учасник бойових дій Леонід Остальцев (нещодавно він заново відкрив свій заклад на вулиці Софіївській біля Майдану).

У дніпровській піцерії також заплановано проводити тематичні вечори, зустрічі, різноманітні заходи, які пов’язані з подіями зони АТО. Для учасників бойових дій на частину меню надається знижка 50%.

Разом із президентом Порошенком піцу їли міністр оборони Степан Полторак і нардеп від "Народного фронту" Андрій Тетерук.