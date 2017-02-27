У Києві обвалився Шулявський міст

У Києві обвалилася частина Шулявського мосту. Зачепило одну машину, серед людей постраждалих немає.

Про це повідомляють "Факти. ICTV".

"Міст потроху сиплеться. Однак під ним продовжують стояти машини. За інформацією, обвал зачепив одну машину. Серед людей постраждалих немає", - пише видання.

Заїзд на міст поки що відкритий. Обмежено рух у напрямку проспекту Перемоги. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана від Індустріального мосту до Шулявки.

Зараз рятувальники будуть обрізати арматуру, на якій висять залишки бетонних балок.

Останній раз Шулявський міст реконструювали близько 30 років тому.