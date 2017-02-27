У Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження кінопремії "Оскар"

89-та церемонія вручення нагород за досягнення в галузі кінематографу за 2016 рік відбулася у театрі "Долбі". Академія кінематографічних мистецтв і наук роздала "Оскари" у 24 категоріях.

Найбільше номінацій мав мюзикл "Ла Ла Ленд" – 14, однак отримав лише 6 премій.

На цьогорічній церемонії стався найбільший конфуз за всю історію нагороди.

"Найкращим фільмом року" спочатку оголосили роботу "Ла Ла Ленд", режисера Дем'єна Шазелла. Актор Воррен Бітті, який вручав нагороду спершу довго дивився на записку в конверті й тягнув інтригу, а потім оголосив, що переміг "Ла Ла Ленд".

Команда творців фільму почала висловлювати подяку рідним за колегам за перемогу, аж потім на сцені почалася метушня.

Продюсер "Ла-Ла Ленд" зі сцени заявив, що вручені ним статуетки їм насправді не належать.

В результаті шокована знімальна група "Ла-Ла Ленда" була змушена покинути сцену і віддати тільки що отримані нагороди продюсерам "Місячного світла" Адель Романскі, Деде Гарднер, Джеремі Клейнер.

Провину за надзвичайний конфуз взяв на себе ведучий Джиммі Кіммел, який заявив, що "знав, що зіпсує це шоу".

Виявилися, що переможцем у номінації "Найкращий фільм" стала стрічка "Місячне сяйво".

Драма знята Баррі Дженкінсом за п'єсою "У місячному світлі чорні хлопці здаються сумними" Терелла Мак-Крені.

Кіноповість у трьох частинах розповідає про дорослішання темношкірого парубка: його дитинство, підлітковий вік і дорослий період. Він живе в Маямі в період розквіту наркоторгівлі. Переживаючи сімейний крах, конфлікти з однолітками і усвідомлення своєї нетрадиційної орієнтації, хлопець перебуває у болісному пошуку та прийнятті самого себе.

На головну нагороду також претендували стрічки "Прибуття", "Огорожі", "З міркувань совісті", "Будь-якою ціною", "Приховані фігури", "Манчестер біля моря", "Лев".

"Ла Ла Ленд" таки отримав кілька важливих нагород.

Найкращим режисером став його автор – Дем'єн Шазелл. Він – наймолодший оскароносний режисер у свої 32 роки.

На цю номінацію також висували Дені Вільньова ("Прибуття"), Мела Гібсона ("З міркувань совісті") , Кеннета Лонергана ("Манчестер біля моря"), Баррі Дженкінса ("Місячне сяйво").

Найкращим актором академіки визнали Кейсі Аффлека за роль у стрічці "Манчестер біля моря".

Золота статуетка за "Найкращу чоловічу роль другого плану"дісталася Махершалу Алі за роль у фільмі "Місячне сяйво".

"Найкращою акторкою другого плану" стала Віола Девіс ("Огорожі"). Уперше в історії у цій номінації були представлені три темношкірі акторки.

"Найкращий фільм іноземною мовою" обирали з-поміж "Тоні Ердманн" (Німеччина), "Комівояжер" (Іран), "Друге життя Уве" (Швеція), "Моя земля" (Данія), "Танна" (Австралія). Переміг у номінації "Комівояжер".

Асгар Фархаді, який зняв цей іранський драматичний фільм, не приїхав на церемонію нагородження через "закон Трампа", яким обмежений в'їзд у США представників мусульманських країн. Фархаді та його команда відмовилися їхати до країни, навіть якби для них зробили виняток.