Угорщина не дотримуватиметься квот ЄС щодо розподілу мігрантів

Позиція Угорщини щодо прийому біженців залишиться жорсткою, країна не буде дотримуватися квот, установлених Євросоюзом.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє УНН.

За словами міністра, уряд має намір суворо дотримуватися підтримуваного населенням принципу “тільки ми самі вирішуємо, з ким ми хочемо ділити свою країну, а з ким - ні”.

“У питанні міграції ми повинні бути жорсткими. Зараз це кажуть усе більше європейських країн - про необхідність захищати зовнішні кордони, необхідність мати точки прийому (мігрантів - ред.) за межами ЄС. Звичайно, вони ніколи не визнають, що це саме те, про що ми говорили останні два-три роки. Але зараз хоча б у них схожі думки”, - сказав Сіярто.

“Воля людей була абсолютно ясно висловлена на референдумі - 3,3 млн осіб сказали, що не хочуть дотримуватися ніяких квот щодо мігрантів. Очевидно, що ми повинні йти цим шляхом”, - заявив Сіярто.

Він також негативно відповів на запитання, чи планує угорський уряд провести новий референдум стосовно політики ЄС щодо мігрантів, зазначивши, що настрої громадян країни вже відомі.