Україна може за місяць звільнити Донбас, - Турчинов

Українським військам знадобиться лише місяць, щоб звільнити окуповані території на сході України, однак такі заходи є ризикованими, адже невідомо, як у цій ситуації буде поводитися Росія.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов, повідомляє прес-центр РНБО.

Він пояснив, що бої на Світлодарській дузі та в районі Авдіївки дали змогу зрозуміти, що насправді українська армія значно сильніша за гібридні війська Росії.

"Нині Україні достатньо місяця, щоб повністю звільнити територію Донбасу", - наголосив Турчинов.

Попри це, він зазначив, що невідомо, скільки дивізій буде готова направити на Донбас Росія, якщо почнеться це визвольна операція.

"Коли розраховуєш сили і засоби для проведення наступальних операцій, потрібно чітко розуміти, скільки сил і коштів у твого ворога. Ми постійно відстежуємо їх дії: щоденне завезення техніки, зброї, найманців і контрактників. Але у всіх цих численних добре озброєних підрозділів, що перебувають на окупованому Донбасі, головне завдання: в разі нашого наступу протриматися кілька діб до підходу основних сил російської армії", - зауваживу Турчинов.

За його словами, сильна економіка є підгрунтям створення сильної армії, через що держава повинна збільшувати власний економічний потенціал, який безпосередньо пов'язаний з оборонним потенціалом.

"Сильна економіка України, і, відповідно, поліпшення стандартів життя українців, - найважливіші фактори, необхідні для звільнення окупованих територій як Донбасу, так і Криму", - підсумував Турчинов.

Він додав, що Україна "приречена на перемогу", втім українцям треба зрозуміти, що це не буде бліцкриг.