"Укрзалізниця" закупить 38 пасажирських вагонів

ПАТ "Укрзалізниця" до 3 квітня включно приймає пропозиції на закупівлю 38 пасажирських купейних спальних вагонів з очікуваною вартістю 875,52 млн грн з ПДВ.

Про це повідомляє ПАТ "Укрзалізниця".

Також до 3 квітня включно триває прийом пропозицій щодо послуг з проведення капітально-відновлювального ремонту (КВР) пасажирських вагонів за трьома тендерами, що оголошені ПАТ "Укрзалізниця" 24 лютого. Загалом в умовах заводів відремонтувати планується 50 пасажирських вагонів. Сумарна очікувана вартість – 510,2 млн грн.

Загалом у 2017 році ПАТ "Укрзалізниця" планує здійснити капітально-відновлювальний ремонт 200 пасажирських вагонів та поповнити парк загалом 50 новими.