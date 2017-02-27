В Авдіївці підвищать ціни на питну воду

Через дефіцит питної води в Авдіївці ціни на неї в магазинах підвищать у півтора разу.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

Сьогодні, 27 лютого, в кранах Авдіївки на Донеччині може з'явитися чиста вода - бойовики таки погодилися надати доступ ремонтникам до фільтрувальної станції, яка розташована в сірій зоні і забезпечує водою населені пункти по обидві сторони лінії зіткнення.

Пошкоджені фільтри, резервуари з чистою водою і хлоропровод. Всі ці дні в будинках Авдіївки вода була, але пити її неможливо. Тому місцеві питну воду купують в магазинах - по 50 копійок за літр. Однак вже післязавтра ціна має зрости в півтора рази - до 75 копійок за літр.