В Острозькій академії стартував всеукраїнський конкурс, присвячений творчості Уласа Самчука

У Національному університеті “Острозька академія” розпочався VІІ Всеукраїнський конкурс для студентської та учнівської молоді ”Рідна мова у контексті творчості Уласа Самчука (герменевтичні аспекти)”.

“До участі ми запрошуємо учнів загальноосвітніх шкіл, студентів та аспірантів вищих навчальних закладів України. Конкурс проводиться у таких номінаціях: краща наукова робота; кращий учнівський твір; краща публікація в центральній пресі; краща публікація в мас-медіа регіонів. Переможці отримають грошові премії”, – розповіла проректор з навчально-виховної роботи НаУОА, професор Руслана Каламаж.

Цей конкурс проводиться в Острозькій академії за підтримки та з ініціативи родини Соколиків — представників української діаспори у Канаді і єдиних розпорядників спадщини Уласа Самчука. Родина Соколиків упродовж багатьох років підтримує щирі дружні відносини з Острозькою академією. Саме з їх ініціативи встановлено пам’ятник Уласу Самчуку й відкрито музей письменника в місті Рівному до його 100-річного ювілею. Також Острозькій академії як провідному центру української духовності та патріотизму панство Соколиків надало ексклюзивне право перевидавати твори прозаїка для широкого кола читачів в Україні, а серед інтелектуальної молоді уже декілька років поспіль в університеті проводяться конкурси, присвячені творчості цього видатного письменника.

Роботи на конкурс надсилаються до 26 червня на адресу оргкомітету (35800, Рівненська область, м. Острог, вул. Семінарська, 2, Національний університет “Острозька академія”, оргкомітет конкурсу).

Олексій КОСТЮЧЕНКО, Острог